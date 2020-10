Matthew McConaughey révèle que son père est mort en plein orgasme

«Greenlights», l'autobiographie de Matthew McConaughey sortie ce mardi 20 octobre, est une véritable mine d'or d'informations sur la vie de l'acteur. Parmi elles, les circonstances de la mort de son père, décédé en plein ébats sexuels.

James McConaughey, le père de l'acteur, est mort en 1992, alors que Matthew n'avait que 23 ans. «C'était mon père. Rien ni personne ne pouvait le tuer. Sauf ma mère. Il nous avait toujours dit, à mes frères et moi : 'Les garçons, je quitterai ce monde en faisant l'amour à votre mère'», écrit Matthew McConaughey dans son livre, selon des extraits dévoilés par People.

Puis de conclure : «Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a eu une crise cardiaque en plein orgasme».

L'acteur américain de 50 ans est revenu, le temps de quelques pages, sur la relation passionnelle et tumultueuse entre ses parents, qui ont divorcé deux fois et se sont mariés trois fois. Au début de l'année, en pleine promotion de son film «The Gentlemen», Matthew McConaughey avait confié avoir organisé un rendez-vous amoureux entre sa mère Kay et le père de Hugh Grant. «Elle a 88 ans, il en a 91. Je me suis dit, pourquoi pas ? Ils sont censés se voir la semaine prochaine, et je ne pense pas qu'on les reverra de la soirée!», avait-il déclaré.