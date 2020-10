Kim Kardashian affole le Web avec ses nouvelles photos en bikini

Kim Kardashian fêtait la semaine dernière ses 40 ans. Pour l’occasion, la star a publié une série de clichés ultra sexy, qui font déjà le buzz.

Sur les quatre photos partagées ce lundi sur son compte Instagram, Kim K pose en bikini et montre ses courbes affolantes sur une plage paradisiaque. «C’est ça avoir 40 ans», écrit-elle en légende, visiblement pas affectée par une quelconque crise de la quarantaine.

Une publication Instagram qui fait sensation. Quatre heures après avoir été postés, les clichés totalisaient près de 5 millions de «likes» et plus de 30.000 commentaires.

Kim Kardashian n’a pas précisé l’endroit où elle se trouvait. Les photos semblent en tout cas confirmer les indiscrétions qui avaient fuité la semaine dernière dans la presse people et qui faisaient état d’une fête incroyable sur une île paradisiaque pour célébrer sa nouvelle décennie entourée de sa famille et de ses plus proches amis.