Harry Styles pose en robe pour Vogue et enflamme Twitter

Peut-on être viril en posant en robe ? C'est la question qui déchaîne Twitter, depuis la publication par Vogue de sa couverture de décembre.

On peut y voir le chanteur Harry Styles, premier homme en solo à faire la une du Vogue américain en 127 ans. Mais surtout : on peut y voir Harry Styles en robe.

La tenue n'a pas vraiment plu aux conservateurs. Et surtout pas à Candace Owens. Presque inconnue en France, cette commentatrice politique dispose d'une solide audience aux Etats-Unis. Elle y est d'ailleurs considérée comme une étoile montante de l'extrême-droite.

Choquée par la couverture de Vogue, Candace Owens a réagi auprès de ses 2,7 millions d'abonnés : «Aucune société ne peut survivre sans hommes forts. L'Est sait ça. Mais dans l'Ouest, on féminise sans cesse nos hommes et en même temps, on enseigne le marxisme à nos enfants. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une attaque pure et simple. Rendez-nous les hommes virils.»

There is no society that can survive without strong men. The East knows this. In the west, the steady feminization of our men at the same time that Marxism is being taught to our children is not a coincidence.



It is an outright attack.





Bring back manly men. https://t.co/sY4IJF7VkK — Candace Owens (@RealCandaceO) November 14, 2020

Les propos de Candace Owens ont été approuvés notamment par Ben Shapiro, un journaliste conservateur. Mais ils ont aussitôt créé la polémique.

Soutien à Harry Styles

De nombreux internautes ont pris position en faveur d'Harry Styles.

Elijah Wood, interprète de Frodon dans Le seigneur des anneaux, a tweeté : «Je pense que tu [Candace] n'a pas compris ce qu'est un homme. La virilité ne fait pas l'homme.» Avant d'ajouter peu après : «En fait, les deux n'ont rien à voir.»

Même son de cloche chez Jameela Jamil, actrice de la série The Good Place : «Harry Styles est totalement viril, parce que la virilité, c'est tout ce que vous voulez, et pas ce que quelques têtes de cons sexistes, homophobes et toxiques ont décidé il y a des centaines d'années. Harry est parfait à 104% !»

Also... this was at one time considered very manly. Wigs, make up, tights, frills... maybe this is the comeback of the “manly man.” pic.twitter.com/8dvSRGYj4w — Jameela Jamil (@jameelajamil) November 16, 2020

Elle a ensuite posté la photo d'un roi portant une perruque, et commenté : «En plus... Eux étaient considérés comme très virils à une époque. Perruques, maquillage, collants, froufrous... Peut-être que c'est ça, le retour des "hommes virils".»

Des vêtements «pour s'amuser»

Le principal intéressé n'a pas encore réagi à la polémique. Mais dans les colonnes de Vogue, son avis sur les vêtements est on ne peut plus clair : «Je pense que si vous portez quelque chose dans lequel vous vous sentez vraiment bien, c'est comme un costume de super-héros», a-t-il assuré.

«Les vêtements sont là pour s'amuser, pour faire des expériences, pour jouer», a poursuivi Harry Styles. «Si vous arrêtez de vous dire "ces vêtements là sont pour hommes, ceux là sont pour femmes", les possibilités sont infinies. [...] C'est pareil pour tout. A chaque fois que vous mettez des barrières dans votre vie, vous ne faites que vous limiter.»