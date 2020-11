Thierry Marx raconte son premier passage à la télé, «une catastrophe» selon lui

Avec sa carrure du Judoka, son petit sourire en coin et son calme légendaire, on croyait Thierry Marx imperturbable en toute circonstance. Pourtant, le chef étoilé a pu se laisser impressionner, comme il l’a révélé sur le plateau de «C à Vous».

Invité ce 17 novembre, à l’occasion de la sortie de son autobiographie « Celui qui ne combat pas a déjà perdu », (Flammarion), le chef est revenu sur son parcours et son premier passage à la télévision, le 6 novembre 1989.

Lui dont la philosophie familiale est de ne jamais se plaindre et d’avancer, qui a successivement été apprenti du devoir, convoyeur de fonds à Rungis ou agent de sécurité avant de reprendre ses études et devenir le chef reconnu qu’il est aujourd’hui, a dévoilé les coulisses de sa première émission de télévision, alors que les images défilent derrière lui.

A l’époque, il a trente ans, des cheveux, et le chef commet une sacrée maladresse qui ne plaît pas du tout à l’animateur Patrice Laffont. « J’ai eu l’audace de pouvoir faire cette émission et j’ai tâché le pantalon de Patrice Laffont, que j’aime beaucoup, et il m’a pourri », s’amuse aujourd’hui Thierry Marx. « Je ne savais plus quoi dire, j’étais tétanisé », poursuit le chef, aujourd'hui remis de ses émotions, qui a ouvert fin octobre une nouvelle école de cuisine pour continuer à transmettre sa passion.