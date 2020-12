Johnny Hallyday : le message poignant de Laeticia trois ans après la mort de son mari

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday disparaissait, laissant ses millions de fans et ses proches orphelins. Pour le troisième anniversaire sa mort, sa veuve Laeticia a posté un message poignant sur les réseaux sociaux.

«Trois ans déjà qui me paraissent un siècle, une éternité...», confie la dernière épouse du chanteur sur son compte Instagram, assurant que Johnny lui manque «plus que tout» à elle et à ses proches. «Aujourd’hui n’est pas une journée ordinaire mais elles sont rares les journées sans lui... Rares car en vérité nous vivons ensemble chaque moment», explique la mère de Jade et Joy.

«Il nous manque plus que les mots parce qu’ils ne seront jamais assez fort pour exprimer cette douleur encore forte de son absence. Ce soir il faut que nous regardions le ciel il y aura une étoile qui brillera plus que les autres... il n’est pas loin, il veille il nous protège...», poursuit Laeticia dans son hommage plein d'amour.

Quelques mots emplis d'émotion, accompagnés par la vidéo d'un instant complice entre elle et Johnny, où l'on peut voir l'idole des jeunes esquissait une petite grimace pleine de tendresse.

Jade, désormais âgée de 16 ans, a elle aussi tenu à poster un message pour son père disparu. Dans une story Instagram, elle a partagé une vidéo de son père et elle, s'occupant de sa petite sœur Joy. Le tout accompagné du célèbre «Love me tender» d'Elvis Presley et de quelques mots : «Cela fait trois ans que tu es au paradis. Il n'y a pas de mot pour décrire combien tu me manques et combien je t'aime papa. Tu seras toujours dans mon coeur.»

Depuis quelques mois, Laeticia Hallyday a retrouvé l'amour dans les bras de Jalil Lespert. Récemment, l'acteur a publié sur ses réseaux sociaux une photo d'elle, officialisant définitivement leur relation.