Meghan Markle et Harry dévoilent une très originale carte de voeux pour Noël

Le prince Harry a beau avoir quitté la famille royale et le territoire britannique, il y a des habitudes qui ne se perdent pas. Ainsi, le jeune papa et son épouse ont dévoilé une carte de voeux pour Noël plutôt surprenante.

Loin des contraintes du palais de Buckingham, le couple a néanmoins tenu, comme chaque année, à souhaiter ses voeux et à les envoyer à plusieurs associations caritatives. En faisant le choix de l'originalité, Harry se démarquant une fois de plus de son frère très classique William, duc de Cambridge.

C'est une photo largement retouchée pour donner une impression de peinture qui fait office de voeux pour 2021. On y voit le couple dans un joli jardin, entourant leur adorable fils Archie. Cette jolie carte de voeux a été dévoilée par l'association Mayhew, basée aux Etats-Unis et qui soutient la cause animale.

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas.



Find out more! https://t.co/5o2RHLveRM pic.twitter.com/uBV19F6Odt

— Mayhew (@themayhew) December 23, 2020