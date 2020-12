Kate Middleton et William scandalisent les anglais lors d'une balade avec des membres de la famille royale

Alors qu'une souche mutante du Covid-19 se développe en Angleterre, la famille royale a scandalisé les anglais lors d'une promenade en forêt et... en famille.

Alors que dès le début de la crise, le couple formé par Kate Middleton et William avait montré l'exemple, portant des masques, n'oubliant jamais un geste barrière et multipliant les visio-conférences. Mais il se pourrait bien que le duc et la duchesse d'Edimbourg se soient quelque peu laissés aller.

Le prince William et son épouse ont été aperçus sur les terres de Sandringham, le refuge préféré de la famille royale pour les vacances, lors d'un parcours illuminé en forêt en compagnie de leurs trois enfants. Jusque là, rien à redire... Le hic ? La jolie famille a vite été rattrapée par le prince Edward, son épouse Sophie et leurs deux enfants. Sans prendre soin de rester éloignés, les deux familles ont été prises en photo en train de discuter de manière rapprochée, les enfants jouantv ensemble, comme le rapporte le Daily Mail.

Comme en France, la règle des six personnes - au maximum - regroupées dans un même lieu, est d'usage en Angleterre. Et d'autant plus depuis qu'on sait que la souche mutante du Covid-19 est encore plus contagieuse et qu'une partie du Royaume-Uni est à nouveau confiné. Ils étaient donc neuf à se retrouver alors que la règle du comté de Norfolk est claire : «vous pouvez voir les amis et la famille avec lesquels vous ne vivez pas, à l'extérieur, dans un groupe de six personnes maximum. Cette limite de six personnes inclut les enfants de tout âge».

La famille royale très gênée

Alors que la polémique enfle au Royaume-Uni, et que de nombreux anglais dénoncent une loi à deux vitesses, des sources provenant de Buckingham ont défendu le duc et la duchesse d'Edimbourg en affirmant que ce «contact» était accidentel puisque les deux familles étaient sensés visiter ce parcours lumineux lors de deux créneaux distincts. Une explication peu convaincante puisque les deux familles se sont séparées bien vite avant de repartir, comme si de rien n'était.