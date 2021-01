Le fils du milliardaire Peter Brant décède d'une overdose à 24 ans

Le fils du milliardaire et homme d’affaires Peter Brant et de l’ex-mannequin Stephanie Seymour, Harry Brant, a succombé à une overdose médicamenteuse accidentelle à l’âge de 24 ans, quelques jours seulement avant d’entrer en cure de désintoxication.

Mannequin à ses heures, le jeune homme luttait depuis plusieurs années avec une dépendance aux drogues. La triste nouvelle a été annoncée hier, dans la journée, par la famille. «C’est avec énormément de tristesse que nous vous annonçons que notre fils bien aimé, Harry Brant, a perdu sa bataille contre sa dépendance et est mort d’une overdose médicamenteuse. Nos cœurs sont brisés. Harry souhaitait vaincre son addiction et s’apprêtaient à entrer en cure de désintoxication dans quelques jours», précise la famille dans un communiqué publié par le New York Post.

«Nous serons à jamais attristés que sa vie ait été interrompue par cette maladie dévastatrice. Il a accompli beaucoup de choses en 24 ans, mais nous n'aurons jamais la chance de voir tout ce que Harry aurait pu faire de plus. Harry n'était pas seulement notre fils. C'était aussi un merveilleux frère, un petit-fils aimant, un oncle chéri et un ami attentionné. C'était une âme créative, aimante et puissante qui a éclairé le cœur de tant de gens. C'était vraiment une personne magnifique, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur», peut-on lire également.

Harry et son frère aîné, Peter Jr. - souvent présentés comme les versions masculines de Paris et Nicky Hilton – étaient connus dans le milieu de la Jet set new-yorkaise, et étaient souvent présents dans les soirées branchées et au premier rang des plus grands défilés de mode. Les deux frères étaient également connus pour leurs frasques et leur goût prononcé pour la consommation de stupéfiants.

Tout comme leurs parents. En 2009, alors qu’ils étaient sur le point de divorcer, Peter Brant Sr. avait accusé Stephanie Seymour (qui était auparavant en couple avec le leader de Guns N’ Roses, Axl Rose) d’être une mauvaise mère en raison de sa consommation de médicaments et son penchant pour l’alcool. Le couple s’était finalement réconcilié. En 2014, Stephanie Seymour avait été arrêtée pour conduite en état d’ivresse après un accident de voiture sur l’autoroute. Son mari avait passé 84 jours en prison en 1990 pour évasion fiscale.