Kelly Rowland est maman pour la seconde fois

Kelly Rowland vient d'accoucher de son deuxième enfant. La chanteuse a dévoilé le prénom de son bébé ainsi qu'un joli cliché de famille.

L'ancienne chanteuse des Destiny's child a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram. La jolie photo montre ainsi l'heureux grand frère, Titan, 6 ans, tout sourire, dévorant du regard son petit frère, Noah.

En légende, la star a écrit quelques mots sur la date de naissance de son second enfant plutôt facile à retenir : «Le vingt-et-unième jour de cette vingt-et-unième année de ce vingt-et-unième siècle, Noah Jon Witherspoon est venu nous saluer. Nous sommes profondément reconnaissants», peut-on lire.

La maman, visiblement au comble du bonheur, a partagé quelques détails avec ses fans puisque l'on sait que le bébé est né à 20h13 et qu'à sa naissance, il mesurait 48 centimètres pour 3,5 kilogrammes. Un bon gros bébé donc.

Une seconde grossesse plus «sexy»

Interrogée par US Weekly en octobre dernier, la chanteuse avait expliqué s'être vite sentie très maternelle lors de sa première grossesse. Mais quelque chose avait bougé pour ce second enfant. «J'ai ressenti comme si un petit côté sexy était venu s'ajouter», expliquait-elle alors. Celle qui a pu souffrir d'évoluer dans l'ombre de Beyoncé, assume désormais avoir appris beaucoup de la femme de Jay-Z, qui l'a «vraiment inspirée» et encouragée à «mettre la barre plus haut concernant les habits de maternité». Et ce, même si elle a dû «rester à la maison» en raison de la pandémie.

Pour rappel pour les plus jeunes, les Destiny's child étaient composés de Beyoncé, Kelly Rowland et Michelle Williams. Une rumeur avait longtemps couru sur une recomposition du groupe. Pour l'instant, il ne semble pas que cela soit d'actualité.

