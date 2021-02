Salma Hayek révèle pourquoi elle était en pleurs au moment de tourner la scène de sexe dans «Desperado»

Révélée dans le film «Desperado» en 1995, Salma Hayek est revenue sur le traumatisme éprouvée au moment de tourner la scène de sexe avec Antonio Banderas dans le podcast de Dax Shepard, «Armchair Expert».

La comédienne explique avoir ressentie énormément de gratitude de se voir confier le rôle de Carolina dans le film de Robert Rodriguez. Mais ce n’est qu’au lancement du tournage de Desperado que Salma Hayek a découvert qu’elle devrait tourner une scène de sexe avec son partenaire à l’écran, Antonio Banderas. Ce qui a immédiatement provoqué une crise de larmes chez la comédienne.

«Donc, on commence à tourner la scène, je commence à pleurer, et je leur dis : ‘Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. J’ai peur’», explique-t-elle à Dax Shepard. La scène en question est tournée dans un studio fermé en présence d’Antonio Banderas, du réalisateur Robert Rodriguez, et de la productrice Elizabeth Avellan (qui était l’épouse de Rodriguez à l’époque, ndlr) dont Salma Hayek était très proche. Et pourtant, rien ne semble en mesure de calmer les émotions de la comédienne qui ne peut s’empêcher de pleurer à chaudes larmes.

«Une des choses qui m’effrayaient, c’était Antonio – qui était un véritable gentleman et très gentil, et nous sommes des amis très proches encore aujourd’hui – mais il était très libre. Ce qui me faisait peur, car pour lui, ce n’était rien de tourner cette scène. J’ai commencé à pleurer, et il me disait ‘Oh mon dieu, tu me mets mal à l’aise’. Et j’étais embarrassée de pleurer comme ça», poursuit la comédienne, tout en précisant que, ni Antonio Banderas, ni Robert Rodriguez, n’ont essayé de lui mettre la pression.

Un bonne mise au point

«Je n’arrivais pas à lâcher la serviette. Ils essayaient de me faire rire. Je l’enlevais deux secondes, et je me remettais à pleurer. Mais on a tout de même réussi à tourner la scène. Nous avons fait du mieux que nous pouvions dans ces circonstances», continue Salma Hayek. La comédienne avoue avoir été particulièrement gênée à l’idée que son père et son frère puissent découvrir cette scène sur grand écran. Desperado lui aura toutefois permis de lancer une carrière qui dure depuis trois décennies désormais.

Au cours de cette interview, Salma Hayek s’est également exprimée sur ceux qui critiquent son union avec le milliardaire français, François-Henri Pinault, et affirment qu’elle s’est mariée avec lui pour son argent. «Il a fait de moi une meilleure personne, et m’a permis d’évoluer dans une bonne et saine direction. Quand je l’ai épousé, tout le monde disait que c’était un mariage arrangé, que je l’avais épousé pour son argent. Et je me dis ‘ok, peu importe conn**se’. Pensez ce que vous voulez. 15 ans que nous sommes ensemble, et notre amour reste fort», conclue-t-elle.

A voir aussi