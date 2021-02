Alizée poste une photo avec sa fille, les internautes bluffés par leur ressemblance

Habituellement discrète sur sa vie privée, la chanteuse Alizée a récemment partagé un tendre cliché sur lequel elle pose au coté de sa fille aînée, Annily, et qui n’a pas manqué de faire réagir la Toile.

Et pour cause, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, postée sur son compte Instagram ce lundi 22 février, la ressemblance mère-fille est bluffante. Le regard, le nez, le sourire, les cheveux… L'adolescente de 15 ans a hérité des mêmes traits physiques que sa maman.

Suivie sur le réseau social par plus de 790.000 personnes, l’interprète de «Moi… Lolita» s'est affichée avec sa fille, fruit de son amour avec le chanteur Jérémy Chatelain, à l’occasion du lancement de la nouvelle campagne de la marque KVD Vegan Beauty, dont elle est l’égérie.

«deux soeurs»

«Quel bonheur d’avoir pu faire ce shooting ensemble, un bon moment de complicité partagé ! La beauté est une occasion de plus pour créer des moments magiques et transmettre mes secrets de beauté à Annily», a écrit en légende l’artiste de 36 ans, qui depuis 2013 file le parfait amour avec le danseur Grégoire Lyonnet.

Et cette publication a sans surprise ravi ses fans. «Mais que vous êtes belles !!!», «Deux soeurs», «Telle mère, telle fille, trop belles», «Merveilleuses», «Elle est super belle ta fille et super belle photo», «Belle mère belle fille. Toutes nos félicitations», peut-on notamment lire dans les commentaires.

