Provence : Johnny Depp met en vente son village provençale pour 45 millions d'euros

Pour la troisième fois en six ans, l’interprète de Jack Sparrow serait sur le point de mettre en vente son domaine provençal. Situé à quelques kilomètres de Saint-Tropez, sur la commune de Plan-de-la-Tour, son petit village entièrement réhabilité par l’acteur n’avait pas trouvé preneur en 2015 et 2016.

Acheté en 2001 alors qu’il était en couple avec Vanessa Paradis, ce village provençal du 19esiècle, abandonné à l’époque, serait mis en vente sur le marché à 45 millions d’euros, révèle le journal britannique le Mirror. L’acteur, qui y a partagé de nombreux moments en famille notamment avec ses enfants Lily-Rose et Jack, nés de son union avec la chanteuse et actrice française, n’a pas compté pour remettre les lieux en état, rénovés à coups de millions. Johnny Depp aurait ainsi dépensé selon le site TopTenRealEstateDeals.com, spécialiste des biens d’exception, plus de 10 millions de dollars rien que pour préserver le caractère d’origine et l’âme du lieu, notamment les structures à poutres apparentes en pierre et en bois.

Un domaine XXL de 15 hectares

Mis en vente en 2015 pour 23 millions d’euros, à l’issue de sa rupture avec Vanessa Paradis survenue trois ans plus tôt après 14 ans de vie commune ponctuée de séjours à Plan-de-la-Tour, puis à 51 millions en 2016, Johnny Depp, qui a pourtant passé le confinement au sein de cette villa varoise, est donc de nouveau prêt à se séparer de ce petit joyau. Un domaine de 15 hectares qui compte sept habitations - la maison principale et six maisons d’hôtes dont l’ancienne église du village réhabilitée - soit plus de 1000 mètres carrés habitables. Le site abrite également un restaurant privé, deux piscines, une jolie place de village, un skate park, une cave à vin et une salle de sport selon le site Real estate deals.

Un petit paradis arboré d’oliviers et de vignes qui pourrait bien permettre à l’interprète d’Edward aux mains d’argent, empêtré dans une série de procès coûteux et évincé du troisième volet des « Animaux fantastiques » de retrouver des liquidités. Une inconnue demeure. Trouvera-t-il cette fois preneur ?

