R. Kelly : le rappeur, en prison pour accusation d'abus sur enfants, crée la polémique après avoir été vacciné

Emprisonné dans l’attente de son procès, la star du R&B R. Kelly aurait reçu deux doses de vaccin anti-Covid.

Selon le site TMZ, l’interprète d’I Believe I Can Fly, notamment accusé d’abus sexuels sur enfants, a reçu en ce mois de février une seconde dose, après une première administrée au mois de janvier.

Pour mémoire, R. Kelly avait au début de la pandémie fait une demande de libération conditionnelle «pour ne pas contracter le Covid-19 en prison» qui lui avait été refusée.

TMZ précise que, comme lui, plusieurs dizaines de détenus du centre pénitentiaire de Chicago ainsi que les membres du personnel auraient également été vaccinés. De nombreux internautes ont exprimé leur mécontentement sur Twitter, voyant dans la vaccination du chanteur une « injustice » et un « traitement de faveur », à l'heure où l’accès au vaccin s’avère compliqué pour le citoyen américain lambda.

LMFAO #rkelly got his 2ND #COVID19 Vaccine and can't even get my first God Bless America am I right?!?!?!

— HOF_Eagles_RB_FrankGore (@_Sex_Panther) March 1, 2021