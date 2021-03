Angelina Jolie empoche une somme vertigineuse en vendant un cadeau offert par Brad Pitt

Une belle affaire. Selon le site américain Page Six, Angelina Jolie vient de vendre un tableau de Winston Churchill que lui avait offert Brad Pitt en 2011 pour la coquette somme de 11,5 millions de dollars (environ 9,58 millions d’euros).

Cette peinture datant de 1943 baptisée «Tower of the Koutoubia Mosque» avait été acheté par l’acteur en 2011 chez M.S. Rau, un spécialiste en antiquités de la Nouvelle-Orléans pour 2,95 millions de dollars (près de 2,5 millions d’euros). C’est ce lundi 1er mars qu’Angelina Jolie a décidé de s’en débarrasser lors d’une vente aux enchères organisée à Londres par un mystérieux Belge qui a souhaité garder l’anonymat. Et qui a fait cette acquisition en déboursant 11,5 millions de dollars.

Interrogé par Page Six, le spécialiste des négociations d’art de M.S. Rau, Bill Rau, a expliqué la raison de cette incroyable plus-value. «Le tableau a eu un voyage sans précédent, donné à un président américain (Winston Churchill l'avait offert à Franklin D. Roosevelt, ndlr), puis caché dans des toilettes durant près d'un demi-siècle, pour être possédé par l'un des couples les plus célèbres d'Hollywood», précise-t-il.

Depuis l’annonce de leur séparation en 2016, Brad Pitt et Angelina Jolie sont toujours embourbés dans un divorce particulièrement difficile avec, au cœur de la discorde, le sujet particulièrement sensible concernant la garde de leurs six enfants.

