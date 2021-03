Les princes William et Charles «profondément attristés» suite à l'interview de Harry et Meghan

Face à Oprah Winfrey ce dimanche 7 mars sur CBS, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas mâché leurs mots. De quoi plonger Harry et Charles dans une grande tristesse.

Le site britannique de The Mirror a révélé que les deux héritiers du trône ressentaient une «tristesse profonde» suite aux révélations du fils de Charles et frère de William sur l'antenne de CBS. «Le sentiment dominant tout au long de cette triste saga est celui d'une tristesse profonde, en particulier chez le prince de Galles et le duc de Cambridge» explique un informateur de la famille royale.

La source de Buckingham précise au tabloïd que deux courants cohabiteraient au sein du Palace : «ceux qui pensent que les problèmes pourraient être résolus en se rassemblant face à ceux qui ont pris la décision explosive de tout discuter publiquement». Le prince Charles et son fils William auraient «beaucoup soutenu» le couple selon un autre informateur du journal britannique.

Une rupture réparable ?

Harry, n'a lui, pas fermé la porte à sa famille : «Le temps guérit tout», indiquait-il à Oprah Winfrey durant l'interview. Même son de cloche côté famille royale selon The Mirror : «Il y aura toujours la volonté de réparer les relations même si elles sont passablement brisées, mais tout le monde doit d'abord prendre du recul pour essayer de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là», explique cette source.

De son côté, la reine Elizabeth II n'aurait pas souhaité visionner l'interview. Elle préférerait concentrer son énergie à rester au chevet de son mari opéré récemment du coeur et hospitalisé depuis plusieurs semaines.