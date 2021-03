Natalie Portman : sa transformation physique sur le tournage de «Thor 4 : Love and Thunder» choque les internautes

Après avoir incarné Jane Foster dans les deux premiers volets de Thor, Natalie Portman retrouvera Chris Hemsworth dans «Love and Thunder» dans lequel son personnage pourrait hériter de superpouvoirs. Un rôle qui a exigé une transformation physique impressionnante de la comédienne.

Actuellement en cours de tournage à Sydney, en Australie, Thor 4 : Love and Thunder, dont la réalisation a été confiée à Taila Waititi, pourrait voir Jane Foster devenir The Mighty Thor, alias la Déesse du Tonnerre, celle qui s’empare du fameux marteau Mjollnir de Thor après que ce dernier a été jugé indigne de le porter. Sur Twitter, des photos de Natalie Portman en t-shirt laissent apparaître des biceps impressionnants qui n’ont pas manqué de faire réagir les internautes.

Some more pictures of Natalie Portman as Jane Foster on the set of Thor: Love and Thunder from the other day





