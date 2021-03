The Voice 2021 : pourquoi Marc Lavoine ne met-il jamais ses lunettes de vue sur le nez ?

Une drôle de manie qui n'a pas échappée à l'œil des téléspectateurs. Depuis le début de la dixième saison de The Voice, Marc Lavoine fait beaucoup réagir la Toile en raison de sa façon si particulière d’utiliser ses lunettes de vue.

En effet, au lieu de les mettre sur son nez, le coach du télé-crochet les tient systématiquement à la main et regarde dans l’un des deux verres.

quelqu'un peut-il expliquer à #marcLavoine que des lunettes ça ne s'utilisent pas comme ça !#theVoice pic.twitter.com/GgnXhee9jz — Pierre REMY (@pierre80remy) February 6, 2021

Le 6 mars dernier, lors de la cinquième soirée des auditions à l'aveugle, l’interprète du titre «Elles a les yeux révolver», a même sorti non pas une, mais deux montures, préférant placer un verre de chaque devant ses yeux, plutôt que de mettre simplement l’une des paires sur son nez.

«Je peux savoir ce que vous faites Marc Lavoine avec vos lunettes depuis le début de 'The Voice' ?, a demandé un internaute, «Marc Lavoine doit choisir à un moment... Lunette ou monocle ?», a écrit un autre. «Quelqu'un a déjà dit à Marc Lavoine que les lunettes c'est sur le nez», peut-on encore lire sur les réseaux sociaux.

«pour pouvoir zoomer et mieux voir les talents»

Après avoir suscité l’incompréhension des fidèles du programme durant plusieurs semaines, le chanteur de 58 ans s’est enfin confié auprès de Télé-Loisirs à ce sujet. «Mon producteur, Pascal Nègre, m'a dit ‘Marc, ne porte pas tes lunettes à la télé'. Pour The Voice, je mets donc mes lunettes dans ma poche et je les sors pour lire mon cahier», dans lequel est notamment indiqué le titre de la chanson que va interpréter le candidat et l’ordre de prise de paroles des coachs après chaque prestation.

Mais «de temps en temps, je sors mes lunettes pour pouvoir zoomer, et mieux voir les talents. Parce que depuis petit, j'ai des problèmes de vue, c'est comme ça. Et j'aime bien prendre mes lunettes, les approcher de mon œil et ensuite de l'artiste, ça fait l'effet d'une loupe», a-t-il poursuivi, rappelant que si les téléspectateurs voient parfaitement le visage des candidats, ce n’est pas son cas.

«c'est un truc que je fais souvent»

«Vous, vous avez les caméras qui filment les gros plans, pas nous ! Nous, on ne les voit vraiment que le soir, à l'after avec Nikos. C'est seulement à ce moment-là qu'on se rend compte de l'impact qu'ils ont à l'image, sinon on ne voit rien. On ne sait pas s'ils sont télégéniques ou pas, ce genre de choses», a ajouté le compagnon de la romancière Line Papin, précisant que ce rituel l’amuse et qu’il utilise ses lunettes de cette façon dans bien d'autres situations.

«Quand le réalisateur, Tristan Carné, a vu ça, il m'a dit ‘qu'est-ce qu'on fait ?’, je lui ai répondu ‘si tu veux t'amuser de temps en temps à passer ces séquences à l'antenne, fais-le !’. Je fais ça aussi au théâtre ou dans la vie, dans les boutiques, c'est un truc que je fais souvent. Il se trouve que je porte des lunettes, et je m'amuse avec. Autant s'amuser dans la vie non ?, a encore déclaré Marc Lavoine, qui essaie toutefois «de le faire avec un peu d'élégance».