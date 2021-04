Le jeu Pyramide accusé de racisme : Pépita réagit et prend la défense de l'émission

Le jeu Pyramide est au coeur d’une polémique depuis la diffusion d’images d’archives jugées racistes et sexistes. Pépita, la co-animatrice qui en aurait été la victime, s’est exprimée ce jeudi sur le plateau de Touche pas à mon Poste, où sa réaction a plutôt surpris.

Dans les extraits du célèbre jeu des années 1990 de France 2 diffusés ce mardi dans l’émission « Canap 95 » de TMC, on (re)voyait Pépita, faire l’objet de diverses remarques qui ont fait grincer beaucoup de dents. Dans l’un d’entre eux notamment, la co-animatrice y était comparée à un singe tandis qu'une personne du plateau commentait : « C'est à force de manger des bananes, voilà ce que ça fait ».

Contre toute attente Pépita, estime qu’il n’y avait rien de raciste dans ces propos. Elle est même très en colère envers TMC qui aurait décidé de diffuser ces images sans lui demander son avis au préalable. Les découvrir à l’antenne a été pour elle « extrêmement violent », a-t-elle commencé par dire au cours de son interview téléphonique avec Cyril Hanouna, « mais pas du tout dans le sens dont la majeure partie des gens ont réagi», a-t-elle tout de suite tenu à préciser. « Mon sang n’a fait qu’un tour ! Comme ça a été lancé, c’était vraiment misogynie, racisme et je me suis dit qu’ils se sont servis de moi pour faire ça. C’est un montage, ce ne sont pas des images complètes !», a-t-elle dénoncé.

Pépita exige des excuses

«Enragée», elle exige que la production de Canap95 présente des excuses à toute l’équipe de Pyramide qu’elle estime injustement accusée de racisme et de sexisme. «Je ne tolérerai jamais que l’on puisse accuser Patrice (Laffont, ndlr) et Laurent (Broomhead, ndlr), le plateau de ‘Pyramide’ de racisme ou de misogynie», a ajouté Pépita. «Ces gens-là m’ont super protégée! Ils m’ont même poussée pour que j’aille plus loin dans mes délires. Je ne supporte pas qu’on salisse cette émission parce que j’ai vraiment vécu des moments merveilleux avec eux», a-t-elle assuré. «Ceux qui m’ont humiliée, ceux qui m’ont blessée, c’est TMC.» «On ne m’a pas demandé mon avis. Quand je vois les images, je comprends parce que si j’avais été prévenue, je leur aurais mis une droite dans la tête. Ça m’a fait beaucoup de mal que les images ressortent comme ça. Je n’en ai pas dormi pendant deux jours», a-t-elle ajouté.

«Ils voulaient m’inviter sur le plateau pour en débattre. Ils sont malades ! Ils ont monté des images pour en faire quelque chose et ils me demandent de débattre là-dessus ! Ils ont fait un message pour les faire passer pour des monstres ! On ne touche pas à mon Patou et on ne touche pas à ‘Pyramide’ ! C’est moi qu’ils ont salie !», a-t-elle encore déploré.

«Je peux comprendre que pour certaines personnes qui sont blacks comme moi, ça a été hyper violent pour eux mais ça a été d’autant plus humiliant et blessant pour moi parce que c’était faux. Oui le racisme existe, oui il y a plein de problèmes en ce moment mais eux, ils se servent de moi pour alimenter ce débat. À la limite s’ils avaient été honnêtes, ils m’en auraient parlé. Mais non ils ont préféré prendre juste le côté malhonnête et vil pour faire un buzz. Ils l’ont eu le buzz mais ils n’ont pas fini de m’entendre !», a poursuivi Pépita. Et de conclure: «Vous avez voulu faire un buzz mais vous avez mal choisi. Vous avez pris la seule black à la télé qui n’a pas vécu ça. Je sais qu’il y en a qui l’ont vécu mais moi je ne l’ai pas vécu, bien au contraire».