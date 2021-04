Lee Aaker, enfant star de la série culte Rintintin, est décédé dans la solitude

L’acteur américain Lee Aaker, connu pour son rôle d’enfant héros dans la série culte des années 1950 Rintintin, s’est éteint le 1er avril à l’âge de 77 ans.

C’est dans le plus grand dénuement que celui que les téléspectateurs adulaient quand - âgé d'une dizaine d'années - il incarnait Rusty dans les aventures de Rintintin, a succombé à un AVC, dans la petite ville de Mesa en Arizona.

«Lee Aaker n'avait plus de famille. Il était seul et sans argent», a rapporté The Hollywood Reporter, à qui Paul Petersen, qui défend les intérêts des anciens enfants acteurs avec son association A Minor Consideration, a confié en outre qu’Aaker avait lutté toute sa vie contre une addiction à la drogue et à l’alcool. Dans un message posté ce 13 avril, l'association a fait savoir qu'elle travaillait à réunir la somme d'argent nécessaire pour les funérailles. « En tant qu’ancien combattant de l’armée de l’Air, Lee a droit à des avantages funéraires. Je m’en occupe», a écrit Petersen.

Né le 25 septembre 1943 à Inglewood en Californie, Lee Aaker a fait ses débuts à la télévision américaine dès l'âge de huit ans dans Le Plus Grand Chapiteau du monde (1952), et Le train sifflera trois fois (1952).

Auditionné pour la série Lassie, il ne sera pas retenu, mais obtiendra deux semaines plus tard le rôle de Rusty dans Rintintin, qui a fait sa gloire. Il a aussi travaillé dans le milieu du cinéma une dizaine d'années, de 1952 à 1962.

L’ancien enfant star abandonnera par la suite le milieu du spectacle et, à l'âge adulte, deviendra tour à tour charpentier et moniteur de ski.