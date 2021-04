Zac Efron apparaît dans une vidéo avec un visage différent, les internautes choqués

Qu'est-il arrivé au visage de Zac Efron ? C'est la question que se sont posés de nombreux internautes, après l'apparition de l'acteur américain dans une vidéo tournée à l'occasion du Earth Day.

Si Zac Efron n'y a fait qu'un bref passage de quelques secondes, ses fans n'ont pu s'empêcher de remarquer une métamorphose sur son visage, qui les a immédiatement interpellés. Rapidement, les commentaires se sont multipliés sur la Toile, au point que le nom de l'acteur de 33 ans s'est hissé dans les tendances de Twitter.

Sur la vidéo, Zac Efron affiche une machoire plus marquée, laissant penser à certains internautes qu'il avait eu recours à une opération de chirurgie esthétique.

«Je ne suis pas quelqu'un de violent mais j'ai comme une envie de me battre avec la personne qui a fait ça au visage de Zac Efron», a écrit une internaute.

I’m not a violent person but I sort of want to fight the person that did this to Zac Efron face. #ZacEfron pic.twitter.com/R7qErzGodl — MANDY (@Mandydollnyc) April 23, 2021

Ses fans à sa rescousse

Agacés par les commentaires désobligeants, certains fans de l'acteur ont pris sa défense, arguant notamment que ce changement était lié à son activité sportive quotidienne. «Il a gagné du muscle car il s'entraîne tout le temps et prend soin de lui physiquement et mentalement. Forcément ça se voit sur son visage. Et aussi, les gens vieillisent... », a écrit une utilisatrice de Twitter.

So he gained a bit of muscle mass he is constantly working out keeping fit physically and mentally. It's going to show on his face too. Plus people age, duh.. #zacefron — Abëël (@AbeelAkhtar) April 24, 2021

D'autres ont également appelé la Toile à ne pas se moquer de l'apparence physique des personnalités publiques sans savoir ce qu'il se passe dans leur vie personnelle, rappelant notamment les violentes remarques reçues par Chadwick Boseman sur son apparence, quelques mois avant sa disparition.

Risky business piling onto someone about their face or body at the best of times, in particular before even knowing why their appearance has changed. #ZacEfron — Jameela Jamil (@jameelajamil) April 23, 2021