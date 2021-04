Oscars 2021 : Zendaya, Halle Berry, Carey Mulligan... les meilleurs et pires looks des stars sur le tapis rouge

Pour la première fois depuis des mois, et malgré la crise sanitaire, la 93e cérémonie des Oscars s’est tenue ce dimanche 25 avril, à Los Angeles, en présence de stars. Pour l’occasion, toutes avaient revêtu de jolies (?) tenues pour fouler le tapis rouge.

Il y a eu de longues robes colorées, des ensembles scintillants ou encore des combinaisons extravagantes, mais aucun look n’est passé inaperçu.

Vanessa Kirby

© Chris Pizzello / POOL / AFP

Nommée pour l’Oscar de la meilleure actrice, Vanessa Kirby a brillé avec cette création rose poudré, corset et traîne à la clé. Beauté et élégance.

Carey Mulligan

© Chris Pizzello / POOL / AFP

Citée dans la même catégorie que Vanessa Kirby, Carey Mulligan a brillé de mille feux avec cette tenue aussi clinquante que les statuettes.

Halle Berry

© POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Habituée des Oscars, la star Halle Berry est venue remettre un prix, habillée d'une robe fluide Dolce & Gabbana dans laquelle elle aurait pu danser la valse... ou reprendre un twerk avec Glenn Close. Et non loin de là se trouvait son compagnon, le chanteur Van Hunt.

Amanda Seyfried

© POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Elle n'a pas remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestations dans «Mank» de David Fincher. Mais Amanda Seyfried a marqué des points avec cette robe d'un rouge intense et au décolleté ultra plongeant.

Zendaya

© POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

L'actrice Zendaya, qui cartonne avec la série «Euphoria», faisait partie des célébrités présentes pour remettre une récompense. Tel un petit canari, elle a apporté un peu de gaieté à cette soirée avec sa tenue jaune signée Valentino.

Regina King

© POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La réalisatrice américaine Regina King, qui a assuré le discours d'ouverture de cette 93e cérémonie, portait une robe créée par la maison Louis Vuitton. Avec des manches aussi larges que des ailes qui peinent à passer entre les portes.

Glenn Close

© POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ce n'est pas cette création brodée, avec quelques morceaux de dentelle, qui a empêché la comédienne de 74 ans de bouger ses fesses lors d'un quiz musical pendant la cérémonie. Aussi à l'aise en robe qu'en pantalon, cette Glenn.

Laura Dern

© POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Avec cette robe vaporeuse, la star de «Marriage Story», auréolée l'an dernier de l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, aurait pu chanter «Mon truc en plume» sur le tapis rouge.

H.E.R

L’Académie a décerné à la chanteuse l’Oscar de la meilleure chanson pour le titre «Fight For You», extraite du film «Judas and the Black Messiah». On ne sait pas en revanche si l’institution a validé cette combinaison bleue dotée d’une capuche qui recouvrait sa longue tresse.