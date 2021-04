Christian Quesada : l'ex-candidat des «12 Coups de midi» serait en cavale et ruiné

Ce jeudi 29 avril, les chroniqueurs de l'émission «Touche pas à mon poste» sur C8 ont évoqué l'hypothèse que Christian Quesada ait pris la fuite après son incarcération. L'ancien candidat des «12 Coups de midi» serait par ailleurs ruiné.

Inculpé pour corruption de mineurs et détention d’images pédopornographiques, l’ex-champion du jeu de TF1 qui aurait choisi d’adopter un nouveau look (barbe et cheveux longs), est sorti de prison le 25 mars dernier. Mais depuis sa libération, il resterait introuvable ce qui va à l’encontre des décisions de justice.

Selon Gilles Verdez, chroniqueur de TPMP, Christian Quesada qui aurait quitté les environs de Perpignan sans laisser d’adresse, pourrait vouloir «lancer un nouveau défi aux enquêteurs» : «Il serait dans une sorte de jeu, de réalité virtuelle pour brouiller les pistes. (…) Il y a une volonté claire de ne pas laisser de trace».

De son côté, Guillaume Genton a donné des détails supplémentaires sur cette disparition inquiétante. «J’ai appelé l’organisme qui est chargé d’effectuer les contrôles judiciaires de Christian Quesada. Au bout de quinze appels, ils m’ont répondu. Ils sont extrêmement agacés par la situation. Ils m’ont dit : "Appelez le ministre de la Justice, lui seul à le droit de dire où est Quesada". Ils sont très agacés et en colère contre Quesada, donc ça veut bien dire qu'il y a un problème avec lui».

Une fuite avec 25.000 euros en poche

Gilles Verdez a également précisé que Christian Quesada risque trois ans de prison s'il est rattrapé par la police après avoir rompu son suivi. Mais pour réussir sa cavale, l’ex-gagnant des «12 Coups de midi» a besoin d’argent. Et aux dernières nouvelles, il serait ruiné.

D’après les informations obtenues par Guillaume Genton, le «fugitif» n’aurait plus que 25.000 euros en poche. «Sur les 600.000 euros de gains, il a donné 300.000 euros à ses deux enfants, 80.000 euros à son frère, acheté un studio à 30.000 euros, (dépensé) 150.000 euros dans les voyages, et s’est fait refaire les dents pour 15.000 euros», a révélé le chroniqueur.