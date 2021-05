Billy Porter, star de la série «Pose», annonce qu'il est séropositif

Un lourd secret. Dans un entretien au Hollywood Reporter, Billy Porter a annoncé sa séropositivité. La vedette de la série à succès «Pose» a été diagnostiqué positif au VIH il y a 14 ans, en 2007.

Dans cet entretien, le comédien raconte le sentiment de «honte» qu'il dit avoir ressenti à l'annonce du diagnostic en 2007. «La pire année de ma vie», selon lui. En effet, ce diagnostic est arrivé peu après qu’il a également été diagnostiqué diabétique de type 2, et avoir fait faillite.

«La honte de cette période de ma vie, aggravée par la honte que j'avais accumulée dans ma vie, m’a réduit au silence», confie le comédien, qui a raconté dans le passé avoir été abusé par son beau-père quand il était enfant. «Et j’ai vécu avec cette honte, dans le silence, pendant 14 ans» explique-t-il.

L'acteur de 51 ans craignait également que cette information ne soit utilisée «par certaines personnes pour [le] discriminer dans une profession déjà discriminante».«J’essayais d’avoir une vie et une carrière et je n’étais pas certain que c’était possible si les mauvaises personnes étaient au courant», explique-t-il.

Billy Porter a finalement eu la force d'évoquer cette réalité après un long travail sur lui-même.