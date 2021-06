Camille Lacourt publie une rare photo de son fils Marius

Le nageur français Camille Lacourt vient d’être papa pour la seconde fois, et publie sur Instagram une belle photo de son fils Marius, né ce 1er juin.

On avait pu suivre la grossesse de Alice Detollenaere, jeune mannequin et compagne de Camille Lacourt au fil des publications sur Instagram. Le quintuple champion du monde et d’Europe a partagé le 12 juin 2021 un adorable cliché du petit Marius, né il y a moins d’un mois dans l'élément de prédilection du nageur : l'eau.

Le nageur spécialiste des épreuves de dos de 36 ans s'est marié en 2013 à Valérie Bègue, Miss France 2008, après avoir accueilli leur premier enfant nommé Jazz en 2012 (dont Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006 et compagne du journaliste Hugo Clément est la marraine). Le couple a divorcé en 2016 après 3 ans de mariage. Camille Lacourt a ensuite officialisé en avril 2019 sa relation avec Alice Detollenaere, jeune mannequin et Miss Bourgogne en 2010.