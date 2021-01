Tour de France 2021 : Thibaut Pinot renonce à la Grande Boucle

Un nouvel épisode dans l’histoire tourmentée entre Thibaut Pinot et le Tour de France. Alors qu’il a fait de la Grande Boucle l’un des objectifs de sa carrière, le coureur français (30 ans) ne devrait pas être au départ à Brest le 26 juin prochain, selon Le Parisien et RMC.

A l’annonce du parcours de la 108e édition, en novembre dernier, le Franc-comtois n’avait pas caché sa déception. Il avait déploré le manque de montagne, notamment dans la première partie. «C’est un parcours qu’on n’avait pas eu depuis plusieurs années, avec pas mal de sprints, pas mal d’étapes pour puncheurs, assez peu de montagne dans la première partie et des Pyrénées assez dures», avait regretté Pinot, qui avait terminé à la 29e place du classement général 2020 à près de deux heures du vainqueur Tadej Pogacar après une chute lors de la 1ère étape à Nice.

Après une mûre réflexion avec son équipe, Pinot aurait donc pris la décision de faire l’impasse l’été prochain. Elle devrait être officialisée, ce mardi, lors de la présentation de l’effectif de la Groupama-FDJ. A la place, même si le tracé n’est pas encore connu, il devrait participer au Tour d’Italie en mai. Par le passé, Thibaut Pinot s’est montré à son avantage sur le Giro, où la pression médiatique et populaire est moins grande sur ses épaules. En 2017, il avait terminé à la 4e place, et l’année suivante il avait été tout proche de finir sur la 3e marche du podium, mais il avait été victime d’une infection pulmonaire la veille de l’arrivée.

Pour remplacer Pinot, la formation Groupama-FDJ devrait miser sur le David Gaudu (24 ans). Le Breton, 13e du Tour de France en 2019, reste sur un excellent Tour d’Espagne conclu à la 8e place avec deux victoires d’étape. Elle comptera également sur Arnaud Démare, absent sur les routes de la Grande Boucle ces deux dernières années.

Le sprinteur, champion de France en titre, a été très en vue sur le dernier Tour d’Italie avec quatre victoires d’étape et le maillot du classement par points. Et le Picard aura à coup sûr son mot à dire sur le prochain Tour de France, avec plusieurs arrivées au sprint, pour augmenter son compteur, qui n’affiche que deux victoires sur la plus grande épreuve cycliste.