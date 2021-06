Brigitte Macron et Carla Bruni : leur amitié intrigue leurs maris

Interviewées dans l’hebdomadaire Gala, Carla Bruni et Brigitte Macron ont évoqué leur amitié. Une relation qui, d’après l’épouse de Nicolas Sarkozy, intrigue l’actuel et l’ancien locataire de l’Élysée.

Dans le cadre d’un numéro spécial de Gala, Camélia Jordana, Amel Bent et Vitaa se sont glissées dans la peau de rédactrices en chef. Cette dernière a réalisé une interview croisée de Carla Bruni et Brigitte Macron. A cette occasion, elles se sont confiées sur leur amitié, parlent du rôle de première dame et de la sororité qui règne dans les plus hautes sphères étatiques.

Les deux premières dames le confient dans l’hebdomadaire : elles s’apprécient sincèrement. « Personne ne peut résister à Carla. Je n’essaie même pas », ironise Brigitte Macron. « On se rencontre dans les événements officiels, malheureusement aussi à des enterrements où on ne peut pas du tout se parler. Pour cela, on se voit en privé. On organise des déjeuners. Et là je peux vous garantir que la parole est totalement libre », a détaillé l’épouse d’Emmanuel Macron.

Une relation qui intrigue

« Oui, nous sommes entre nous : sans maris, ni présidents. Et ils se demandent vraiment ce que l’on se raconte. Nicolas essaie toujours de tendre l’oreille ! », a d'ailleurs rajouté l’épouse de l’ancien chef d’Etat Nicolas Sarkozy.

« Il y a une vraie volonté de se rapprocher l'une de l'autre et de s'aider mutuellement (...) Si je peux faire quoique ce soit pour aider Brigitte, je le ferai. Je le ferai parce que c'est une femme d'une humanité, d'une gentillesse et d'une simplicité extraordinaire ».