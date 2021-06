Euro 2021 : l'attitude du Prince George pendant l'hymne britannique amuse les internautes

Une impatience qui a de quoi faire sourire. Ce 29 juin, le prince George était présent avec ses deux parents pour assister au huitième de finale de l'Euro 2021 entre l'Allemagne et l'Angleterre au stade de Wembley à Londres.

Mais pendant le traditionnel hymne britannique, le «God Save The Queen», l'enfant de six ans était visiblement pressé de voir le match. En effet, alors que la caméra des réalisateurs s'est tournée vers le couple et leur fils, l'on a pu apercevoir le prince George avec une moue sur le visage alors que ses parents chantaient.

Big moment for Prince George as he joins William and Kate at Wembley! Singing the national anthem: #ENGGER #DukeandDuchessofCambridge pic.twitter.com/l2X58n0VF6 — Emily Nash (@emynash) June 29, 2021

Réputé pour être fan de football, l'arrière-petit-fils de la reine Elizabeth II devait probablement être impatient que le match ne débute. Les nombreuses images prises pendant la partie par des photographes britanniques montraient d'ailleurs une concentration à toute épreuve.

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été nombreuses. «Pas encore cette chanson ennuyante sur mamie !», tweete un internaute se mettant dans la peau de l'enfant. «J'adore comment le prince George, qui est littéralement apparenté à la femme concernée par la chanson, s'en fiche totalement de chanter l'hymne national», écrit un autre. «Le prince George en a évidemment marre de chanter le God Save The Queen», s'amuse un dernier.