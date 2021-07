Mariage de Gaël Monfils et Elina Svitolina : les clichés dévoilés

Gaël Monfils et Elina Svitolina ont officialisé leur union vendredi 16 juillet, à Genève, en Suisse. Le couple a partagé plusieurs clichés de la cérémonie sur les réseaux sociaux.

Et c'est un mariage placé sous le signe de la complicité qu'ils ont imaginé. Gaël Monfils, 34 ans, et sa compagne, la joueuse de tennis ukrainienne Elina Svitolina, 26 ans, ne pouvaient pas être en effet plus en harmonie. Alors que le Français avait choisi un costume violet, son épouse avait opté pour une pièce originale assortie à la tenue de son mari, comme les deux amoureux l'ont respectivement dévoilé sur leur compte Instagram.

La joueuse a également cassé les codes classiques en jetant son dévolu sur une combinaison pantalon agrémentée d'un tulle lilas, plutôt qu'une robe. Des clichés repérés par Le Journal des femmes. Le couple a par ailleurs posé main dessus dessous, révélant à cette occasion leurs alliances : toute simple pour Gaël Monfils et sertie de diamants pour Elina Svitolina, qui portait par ailleurs sa bague de fiançailles, affichant elle aussi une pierre de belle taille.

Matt Pokora et Tony Parker parmi les invités

Les mariés qui, selon plusieurs médias à l'instar de Public, ont souhaité une cérémonie en petit comité, ont évidemment accueilli des hôtes bien connus du grand public. Le basketteur Tony Parker et la joueuse de tennis française Alizé Lim, sa nouvelle compagne depuis mars dernier, sont venus partager le bonheur de Gaël Monfils et Elina Svitolina.

Le chanteur Matt Pokora et son épouse Christina Milian ont également accompagné les deux tourtereaux dans ce nouveau cap.

Un mariage célébré à quelques jours des Jeux olympiques de Tokyo, lancés le 23 juillet prochain, auxquels les deux joueurs de tennis participeront.