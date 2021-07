Britney Spears : les terribles révélations de son ancien garde du corps

Alors que Britney Spears se débat devant la justice pour se défaire de la tutelle de son père, un ancien garde du corps de la chanteuse fait d’effrayantes confidences.

Fernando Flores, qui a veillé sur sa sécurité en 2010, a expliqué au Sun avoir vu la star être forcée de prendre un cocktail de médicaments administré par une infirmière chaque vendredi. «C'était un cocktail à base de trois médicaments antipsychotiques et des pilules contraceptives. Elle passait d'un état sobre pour ensuite entrer dans un monde parallèle», a-t-il confié au quotidien britannique.

Il a expliqué que la star n’était libre d’aucun mouvement, que son téléphone était sur écoute, que toute sortie non-accompagnée était prohibée et les sacs de ses invités systématiquement fouillés. «Si elle voulait quelque chose, elle devait demander la permission. Elle passait son temps devant la télévision ou faisait du sport. Quand elle était au plus bas, elle pleurait en écoutant 'It's a man's world' de James Brown’», a-t-il aussi détaillé ajoutant que son père Jamie Spears, l’appelait trois ou quatre fois par jour.

Rappelons ici que Fernando Flores avait en 2011 accusé Britney Spears de comportement déplacé, consommation de drogue, exhibitionnisme et harcèlement sexuel, réclamant 10 millions de dollars (7 millions d'euros environ) de dommages et intérêts. La bataille juridique avait à l’époque pris fin avec un arrangement à l’amiable avait rapporté TMZ.

Le témoignage de l'ancien flic pourrait-il aujourd'hui jouer en sa faveur ? Rien n'est moins sûr, mais accompagnée d’un nouvel avocat, Britney Spears est aujourd'hui plus que jamais résolue à se défaire de l’emprise de son père.

En attendant que les tribunaux daignent accéder à sa requête, des stars comme Madonna, ses fans, réunis depuis de nombreuses année sous la bannière #FreeBritney, et sa propre mère, lui apportent leur soutien dans sa démarche.