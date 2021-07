Kate Middleton partage une photo inédite pour les 8 ans de son fils aîné

Le prince George fête ce jeudi 22 juillet son huitième anniversaire. Un événement que Kate Middleton a célébré en partageant avec quelques heures d’avance une photographie inédite de son fils aîné.

Posté hier soir sur le compte Instagram du Duc et de la duchesse de Cambridge, le petit garçon, assis sur le capot d'une voiture, les champs en arrière-plan, pose tout sourire dans un polo à rayures orange et bleu. Une photographie créditée The Duchess accompagnée du message « 8 ans (!) demain ». Et visiblement Kate Middleton n'a pas vu le temps passer comme en témoigne le point d'exclamation ajouté à son commentaire.

Une tradition bien ancrée

Ce n'est pas la première fois que la maman de George partage une photo de son fils à l'occasion de son anniversaire. Férue de photographie, Kate Middleton immortalise chaque année ce moment en image. Une tradition du portrait royal que La duchesse perpétue et dépoussière en signant elle-même toutes les photographies de ses enfants.

Le Prince George n'est, en effet, pas le seul à bénéficier de l'attention de la Duchesse. Tous les ans, la princesse Charlotte (6 ans) et le prince Louis (3 ans) se font eux aussi tirer le portrait par leur photographe de maman.