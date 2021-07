Camille Lellouche et son titre "Fumette" : Rayane Bensetti ciblé ?

Dans un nouveau clip nommé « Fumette » publié jeudi 22 juillet, Camille Lellouche semble régler ses comptes avec l’acteur Rayane Bensetti, qui avait diffusé en avril dernier une vidéo dans laquelle on pouvait les voir s’embrasser.

« Je ne vais pas me casser la tête avec tes disquettes, arrête la fumette, ça te rend bête », commence Camille Lellouche dans un nouveau morceau diffusé jeudi 22 juillet. La chanson, intitulée « Fumette », fait référence à une personne qui l’a trahie et déçue. « Faut assumer quand on merde, s’excuser quand on merde (…) Qui me met dans son lit doit assumer ses dires. Moi je ne t’ai rien demandé, je ne t’ai rien imposé », chante l’actrice de 35 ans.

Pour les internautes pas de doute, l’humoriste vise bien l’acteur Rayane Bensetti. « J’aime pas les histoires, j’ai horreur de ça, tu m’as mis dedans, j’assume j’ai pas le choix, t’as pris ma pudeur, mon intimité, t’as pris un bout de moi, j’ai rien demandé », poursuit-elle.

La réponse de Camille Lellouche à Rayane Bensetti dans Fumette c’est un 10/10 — MAYA GOSSIP (@MayaGossip) July 22, 2021

Une vidéo à l'origine du malaise

Pour beaucoup, la jeune femme fait référence à une vidéo diffusée en avril dernier en story Instagram par l’acteur de la saga « Tamara », et qui avait fait grand bruit. On y aperçoit l’acteur au coté de Camille Lellouche, s'échangeant une langoureuse embrassade.

« Mesdames et messieurs, je suis en train de fumer un tamien (cannabis, ndlr), je suis avec la famille », lance-t-il dans la courte vidéo. Ce à quoi l’humoriste de 35 ans a répondu : « T’es avec la famille heu… Je te s*ce hein quand même ». Des images qui avaient beaucoup fait réagir.

Peu de temps après la diffusion de la vidéo, l’acteur s’était d’ailleurs publiquement excusé en story. « Je réalise que tout ce que je fais affecte les personnes autour de moi », avait-il alors écrit.