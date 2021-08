Bob Dylan : une femme accuse le musicien de l'avoir agressé sexuellement en 1965

Bob Dylan est visé par une plainte déposée vendredi devant le tribunal de New York, aux États-Unis, par une femme affirmant que le chanteur l’aurait agressé sexuellement sur une période de six semaines, entre avril et mai 1965, révèle le site américain Page Six.

La plaignante était âgée de 12 ans au moment des faits. D’après la plainte, le musicien «se serait lié d’amitié et établi un lien émotionnel avec la plaignante, J.C. (aujourd’hui âgée de 68 ans, ndlr), afin de faire baisser ses inhibitions dans le but de l’agresser sexuellement, ce qu’il a fait, en y ajoutant l’usage de drogues et d’alcool, et des menaces de violences physiques, la laissant avec un traumatisme émotionnel et une détresse psychologique jusqu’à ce jour», précise le site Page Six.

Certaines agressions mentionnées par le tribunal se seraient déroulées dans l’appartement de Bob Dylan à New York, au Chelsea Hotel, est-il précisé dans la plainte. Le montant des dommages et intérêts n’est pas précisé. Dans un communiqué relayé par le site du New York Post, le porte-parole de Bob Dylan assure que «l'accusation vieille de 56 ans est fausse et sera vivement combattue».

De son côté, l’avocat de la plaignante affirme que celle-ci a donné «des informations détaillées à propos de la période en question qui ne laissent aucun doute sur le fait qu’elle était avec lui dans l’appartement au moment des faits », et que les détails fournis par sa cliente avait été consciencieusement vérifiés. Il n’a pas précisé la raison pour laquelle la victime supposée avait attendu aussi longtemps avant de déposer plainte.

À noter qu’une loi de l’État de New York autorise les victimes mineures d’intenter une action en justice pour abus sexuels sans règle de prescription si la plainte est déposée à une date précise. Dans ce cas précis, elle a été déposée un jour avant la date prévue par la loi.