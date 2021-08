Scarlett Johansson maman d'un deuxième enfant

A peine la grossesse de Scarlett Johansson confirmée par son compagnon, l’actrice accouche dans la foulée d'un petit garçon.

Et c’est à nouveau son mari Colin Jost qui a vendu la mèche. Alors que l’humoriste avait déjà confirmé les rumeurs qui circulaient dans la presse people sur la grossesse de l’actrice lors d’un spectacle le week-end dernier, il a une fois encore endossé le rôle de porte-parole.

Le presque quadragénaire a partagé sur son compte Instagram un message sans ambiguïté, repéré par Télé Loisirs. «Ok Ok we had a baby. His name is Cosmo. We love him very much. Privacy would be appreciate » (D'accord, d'accord on a eu un bébé. Il s'appelle Cosmo. On l'aime beaucoup. La confidentialité serait appréciée) a écrit l'artiste avec humour dévoilant au passage qu'il s'agit d'un petit garçon et le nom du bébé.

Le choix du roi pour Scarlett

Déjà maman d’une petite fille, Rose Dorothy, 6 ans, fruit de son union avec le français Romain Dauriac dont l'actrice s'est séparée en 2016, la star accueille à 36 ans, son deuxième enfant. Un heureux événement et une grossesse que Scarlett Johansson et Colin Jost, ensemble depuis 2017, auront su garder secrets presque huit mois, reprenant à leur compte l'adage pour vivre heureux, vivons cachés.