Charlène de Monaco : Toujours exilée en Afrique du Sud, elle ne pourra assister à la rentrée scolaire de ses enfants

C’est une princesse désespérément seule qui va devoir faire l’impasse sur un événement familial de taille. Toujours exilée en Afrique du Sud, Charlène de Monaco ne pourra pas accompagner ses enfants à l’école.

C’est donc la mort dans l’âme que l’ancienne nageuse professionnelle encouragera jeudi par la pensée ses jumeaux Gabriella et Jacques pour leur rentrée scolaire. Et une rentrée qui n'est pas des moindres, puisque les deux petites têtes blondes intègrent cette année le CP. Charlène de Monaco ne pourra pas prendre la traditionnelle photo de ses enfants posant fièrement dans leurs nouvelles tenues, cartable sur le dos. Mais nul doute que leur père, le prince Albert II, qui sera le seul à les accompagner, immortalisera ce moment.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour la princesse qui doit également faire une croix sur la soirée du Monte-Carlo Gala for Planetary Health organisée le 27 septembre prochain. Un rendez-vous environnemental qui réunit de nombreuses personnalités, et qu’elle n’a pas l’habitude de manquer.

Une infection ORL empêcherait Charlène de Monaco de prendre l’avion et de rejoindre le Rocher depuis plusieurs semaines. Les rumeurs les plus folles circulent, quant à un éventuel divorce entre elle et le prince Albert II, ou encore une opération chirurgicale qui aurait mal tourné. Si elle a pu voir ses enfants quelques jours cet été, elle doit encore attendre avant de les retrouver. Son retour dans la principauté est prévu pour la fin du mois d’octobre. Et aucune information sur une séparation n'a pour l'instant été confirmée par la famille.