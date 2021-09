La rappeuse américaine Cardi B annonce la naissance de son fils

Cardi B a donné naissance à son second enfant, un petit garçon.

L’accouchement a eu lieu ce samedi 4 septembre. La volcanique chanteuse et son compagnon, le rappeur Offset, ont publié un cliché d’eux tenant le nouveau-né avec pour simple légende : «9/4/21».

«Nous sommes ravis de rencontrer enfin notre fils», a déclaré le couple dans un communiqué publié par le magazine «People». «Il est déjà tellement aimé par sa famille et ses amis. Nous avons hâte de le présenter à ses autres frères et sœurs», ont-ils ajouté.

Après avoir frôlé le divorce en 2020, Cardi B et Offset, mariés depuis 2017, étaient déjà les parents d’une petite fille prénommée Kulture Kiari Cephus, âgée de 3 ans. Le rappeur et membre du groupe Migos est aussi le père de Jordan (11 ans) et Kody (6 ans), nés de précédentes relations.