Jennifer Aniston explique pourquoi elle ne sera jamais en couple avec David Schwimmer

Invitée de l’émission « Entertainment tonight », Jennifer Aniston est revenue sur sa relation avec David Schwimmer, eux qui ont formé dans les années 1990 le couple emblématique de Ross et Rachel à l’écran.

L’actrice de 52 ans a expliqué pourquoi une relation avec l’acteur était inconcevable et a fait taire les rumeurs, relancées après la diffusion de «Friends The reunion», alors que les deux acteurs avaient révélé avoir eu des sentiments l’un pour l’autres dans les années 1990, sans pour autant se mettre en couple. De quoi alimenter les spéculations sur une probable romance plus de vingt ans après.

Une rumeur improbable selon elle

Jennifer Aniston s’est donc offert une mise au point. Non, elle n’est pas et ne sera jamais en couple avec David Schwimmer pour une simple et bonne raison. Elle considère ce dernier « comme son frère ». C’est ce que l’ex de Brad Pitt a partagé sur le plateau du talk-show américain.

Une rumeur qui l’a d’ailleurs laissée perplexe. «Je ne pouvais pas le croire en fait. Je me suis dit "Genre, vraiment ?". C’est mon frère», a précisé l’actrice, prenant enfin la parole pour dissiper les doutes des fans. Son présumé amant, David Schwimmer, avait quant à lui préféré démentir rapidement ces ouï-dire, précisant dès cet été, par le biais d’un porte-parole, que la vérité ne se trouvait pas du côté des rumeurs.