Sean Penn : sa fille se confie sur leur relation «compliquée»

En pleine promotion du film «Flag Day», la fille de Sean Penn – qui en est le réalisateur – Dylan parle de sa relation avec son père. Et comment le fait de travailler avec lui a changé les choses.

Fille aînée du comédien de 61 ans et de Robin Wright, Dylan s’est confiée au magazine ELLE sur son rôle dans Flag Day, film présenté au dernier Festival de Cannes (et dans les salles le 29 septembre) dans lequel elle partage l’affiche avec son père, mais aussi sa petite sœur, Hopper, et qui traite des relations compliquées entre… un père et sa fille. Adapté du roman Film-Flam Man : A true family history de Jennifer Vogel paru en 2001, la jeune femme de 30 ans avoue avoir refusé la première proposition de son père quand elle n’était qu’une adolescente. «Il avait pensé à moi pour ce rôle quand j'avais 15 ans. Je me souviens très bien avoir décliné sa proposition», explique-t-elle.

Dylan avoue avoir entretenu des relations compliquées avec son père quand elle était plus jeune. Selon elle, leur tempérament était trop similaire pour que cela se passe bien. «Mon père et moi avons le même tempérament. Nous sommes des ‘alphas’, des dominants. On est introvertis, on peut avoir un côté sombre. Surtout on peut être très timides», précise-t-elle.

Travailler avec lui sur Flag Day a permis au père et à sa fille de s’apprivoiser et se rapprocher. Notamment en raison de la vulnérabilité ressentie par la jeune femme lors du tournage. «J'aime immensément mon père, mais notre relation n'a jamais été facile. Nous avons nos hauts, nos bas. Ce film nous a réconciliés. (…) Je me suis sentie vulnérable sur le plateau. Comme si chaque jour de tournage était une séance chez le psy», confie celle qui ajoute que, si elle n’a pas ressentie plus de plaisir que cela à se voir à l’écran, elle a pu ressentir le plaisir éprouvée par Sean Penn : «Mon père était très ému».