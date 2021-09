Eminem ouvre «Mom's spaghetti», son nouveau restaurant

Eminem a ouvert mercredi à Détroit son nouveau restaurant. L'enseigne s'appelle «Mom's spaghetti», en référence aux paroles de son titre culte «Lose Yourself».

Né d'un partenariat entre Eminem et le groupe de restauration Union Joints, «Mom's spaghetti» est, comme son nom l'indique, un restaurant de pâtes.

A la carte, on trouve des spaghettis aux boulettes de viande ou encore le «s'ghetti sandwich», un surprenant sandwich aux spaghetti bolognaise.

Moms spaghetti it’s alllllll ready Detroit! Come thru Wednesday info on the site - https://t.co/b49UQxAhnx pic.twitter.com/PsXgPqNXY2 — Marshall Mathers (@Eminem) September 28, 2021

Rencontre avec les fans

Le célèbre rappeur américain a profité de l'inauguration du lieu pour surprendre ses fans en servant en personne une dizaine de clients. L'artiste a aussi joué le jeu des photos et des dédicaces avant de repartir en voiture.

Imagine tu vas acheter des pâtes dans un restaurant et là tu vois cette personne qui fait le service pic.twitter.com/42NSz6IxVn — Eminem infos France (@EmineminfosFR) September 29, 2021

En 2017, Eminem avait déjà ouvert un restaurant éphémère dédié aux spaghetti. L’année dernière, il a également livré 400 plats de spaghetti aux soignants des hôpitaux de Détroit.

Eminem n'en délaisse pas pour autant la musique. Le rappeur est présent sur le bande-originale de «Venom : Let There Be Carnage», qui sort en salles le 20 octobre en France.