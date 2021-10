Marlène Schiappa : ses confessions sur les difficultés rencontrées dans son couple

Invitée du podcast The Parents Show, Marlène Schiappa s’est confiée sur les problèmes de couple qu’elle a rencontré avec son mari, Cédric Bruguière.

La ministre chargée de la Citoyenneté, qui est maman de deux filles âgées de 13 et 8 ans, a ainsi raconté comment leur union a volé en éclat, au point qu’elle et son époux ont décidé de se séparer. Une rupture qui durera un an et demi. «On s’engueulait tout le temps (…) On a fini par se séparer», explique-t-elle, avant de préciser comment sa carrière politique – dans laquelle elle venait de se lancer – a joué un rôle dans l’éclatement de son couple.

«J’ai commencé à m’engager politiquement, et c’était assez compliqué. (…) Mon mari travaillait en Essonne, on habitait dans une autre région, donc il prenait le train tous les jours pour aller travailler. On se voyait assez peu, il partait très tôt, il rentrait très tard, et le week-end quand il était là, moi j’étais dans mes engagements politiques. Et par-dessus, on avait les enfants», poursuit-elle au micro du podcast The Parents Show.

Marlène Schiappa avoue également ne pas avoir eu beaucoup d’expériences amoureuses avant de se marier, ni avoir profité véritablement de sa vie de célibataire sans enfant. Elle a donc utilisé cette période «chacun de son côté» dans son couple pour faire des choses dont elle n’avait jamais profité auparavant, comme aller en boîte de nuit. Une parenthèse qui a fait beaucoup de bien à Marlène Schiappa et à son mari, Cédric Bruguière, avec lequel elle a fini par se «re-rapprocher», juste avant sa nomination au gouvernement. Et probablement pour le plus grand bonheur de leurs enfants.