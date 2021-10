Japon : pourquoi le mariage de la princesse Mako fait-il polémique ?

Le mariage de la princesse Mako du Japon et de Kei Komuro aura lieu ce mardi 26 octobre. Une union qui aura fait trembler l’empire, notamment en raison de la famille du fiancé.

Il aura fallu attendre trois longues années pour que la princesse Mako, fille du prince héritier Fumihito et de la princesse héritière Kiko, puisse enfin s’unir à Kei Komuro. Le jeune couple, fiancé depuis septembre 2017, a dû faire face à de fortes réticences de la part de la famille impériale du Japon.

Dans cette union, c’est la famille du futur marié qui est en cause. La mère de Kei Komuro est en effet accusée de ne pas avoir remboursé une somme d’argent conséquente à son ex-compagnon. Elle lui devrait plus de 4 millions de yens, soit environ 30.000 euros. Une somme qui aurait servi à financer les études de Kei Komuro. Si la principale intéressée nie ces accusations, il s’agit là d’une question d’honneur, très importante. La famille impériale ne peut être associée à une personne dont la famille a vu son honneur entaché par un tel scandale financier.

La princesse Mako perdra ses titres impériaux

Cette polémique a donc fait reporter le mariage, officiellement en raison d'un manque de temps de la Maison impériale pour organiser les cérémonies impériales traditionnelles. Cependant, la princesse Mako est restée ferme dans ses choix et a accepté de renoncer aux rites traditionnels entourant habituellement un mariage impérial, même si ce dernier a lieu avec un roturier.

Le 18 octobre 2021, les deux fiancés se sont officiellement revus après plus de trois ans de séparation. Kei Komuro a donc retrouvé sa fiancée en présence de ses futurs beaux-parents et en direct à la télévision. La princesse Mako et son fiancé ont également dû informer officiellement l’empereur Naruhito et son épouse l’impératrice Masako de leur volonté d’engagement au cours d’un entretien le 22 octobre 2021. Un second entretien avec le couple impérial est prévu ce lundi, à la veille de l’union.

L’origine roturière de Kei Komuro n’est cependant pas source de polémique, puisque ce n'est pas la première fois que cela arrive. La princesse Mako perdra son titre de princesse et quittera officiellement la famille impériale après son mariage. Après leur union, le couple prendra la parole lors d’une conférence de presse. L’ancienne princesse et son époux devraient s’installer aux Etats-Unis, où Kei Komuro exercera comme avocat. Un départ qui prend des allures de Megxit.