Une star de TikTok tue sa femme et son amant présumé

Ali Abulaban, star de l’application TikTok aux États-Unis, a été arrêté pour avoir assassiné sa femme et un de ses amis qu’il pensait être son amant.

L’Américain de 29 ans, célèbre pour ses vidéos sur TikTok, a ainsi abattu son épouse d’une balle dans la tête le 21 octobre dernier dans leur appartement de San Diego en Californie. La seconde victime, Rayburn Barron, a reçu trois balles au niveau du cou, de la joue et de l’arrière de la tête. Ana Abulaban avait décidé de quitter son mari qu’elle accusait d’être violent.

La victime avait annoncé son intention à son époux au début du mois d’octobre. Ce dernier aurait eu le temps de faire un double des clés avant de quitter le domicile conjugal. Ali Abulaban est revenu à son domicile quelques jours plus tard pour installer un logiciel espion dans l’Ipad de sa fille pour pouvoir espionner sa future victime.

TikTok a « créé un monstre »

C’est après avoir entendu sa femme rigoler avec un autre homme via l’application, que la star de TikTok a décidé de se rendre chez lui et d’abattre son épouse et l’ami qui était avec elle. Ali Abulaban était alors persuadé que sa femme entretenait une relation extra-conjugale avec cet homme.

Après les faits, Ali Abulaban est allé chercher sa fille à l’école et lui aurait expliqué avoir «fait du mal à maman» avant d’avouer le double crime à sa mère et de se rendre aux autorités. La célébrité serait montée à la tête de l’homme, qui est suivi par près d’un million de personnes sur TikTok. Son cousin a confié à NBC qu’Ali Abulaban était obsédé par son épouse et que la popularité dont il jouissait avait « créé un monstre » du contrôle.

Incapable de pouvoir contrôler son épouse, la star de TikTok serait devenue violente avec cette dernière ce qui aurait conduit à sa décision de le quitter. S’il est reconnu coupable, Ali Abulaban risque la prison à vie.