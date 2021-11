Charlène de Monaco : la princesse est de retour avec une surprise pour ses jumeaux

Après six mois d’absence, la princesse Charlène de Monaco est de retour sur le rocher avec un nouveau chien qui devrait ravir ses jumeaux Jacques et Gabriella.

La princesse était restée bloquée en Afrique du Sud depuis le printemps pour des raisons de santé. Plusieurs infections ORL ayant nécessité des opérations l'ont empêchée de prendre l’avion pour rejoindre la principauté. Lundi 1er novembre ses médecins lui ont finalement donné le feu vert pour rentrer chez elle.

La princesse a atterri ce lundi 8 novembre à l’héliport monégasque, où elle a été accueillie par ses enfants, Jacques et Gabriella et son mari le prince Albert. Des retrouvailles chaleureuses «remplies de joie et d’émotion», comme l’explique le compte Facebook du palais qui a partagé le retour de Charlène de Monaco.

les rumeurs de séparations balayées

Si ses enfants et son mari ont pu venir lui rendre visite en Afrique du Sud, la séparation a été longue pour les jumeaux de 7 ans. Une séparation de six mois qui avait donné lieu à un lot de rumeurs, notamment celui du divorce prochain du couple princier. Le 27 octobre dernier 2021, le Prince Albert avait toutefois annoncé que son épouse ne tarderait pas à revenir sur le rocher et qu’elle serait sans doute de retour avant la fête nationale du 19 novembre.

Et la princesse de Monaco n’est donc pas revenue seule puisqu’elle était accompagnée d’un nouveau compagnon pour sa famille. S’il paraît grand, le chien ramené par Charlène de Monaco est encore un chiot. Il s’agit d’un Rhodesian Ridgeback mâle prénommé Khan qui lui a été offert après la mort de son chihuahua en octobre. Le Rhodesian Ridgeback est un chien d’origine Sud-Africaine très prisé pour la chasse.