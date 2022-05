Charlène de Monaco radieuse lors d'une nouvelle apparition publique

Charlène de Monaco reprend ses obligations avec le sourire. La princesse est apparue radieuse aux côtés de son époux et de ses enfants, ce samedi, à l’occasion d’un tournoi de rugby organisé dans la principauté.

Une semaine après sa première apparition publique le 1er mai dernier, après avoir passé près d’un an et demi loin des feux des projecteurs en raison de problèmes de santé, l’ex-nageuse olympique a accompagné sa famille, ce week-end, au stade Louis-II pour assister à la 10ème édition du Tournoi de rugby Sainte Dévote.

Une nouvelle sortie officielle, la seconde depuis janvier 2021, que le palais a relayé sur les réseaux sociaux, dévoilant plusieurs clichés.

Entourée de ses jumeaux Jacques et Gabriella, 7 ans, mais aussi du prince Albert et de jeunes joueurs de rugby venus concourir, Charlène de Monaco y pose souriante et l’air reposé.

Charlène de Monaco a commenté cette sortie

Un événement que Charlène de Monaco, elle-même, a partagé sur son compte Instagram, une première depuis le portrait de famille posté en avril à l'occasion des fêtes de Paques. Qualifiant ce rendez-vous «d’excellente journée», l’épouse du prince Albert a également dévoilé quelques photographies de cette sortie la mettant essentiellement en scène en famille.

Il faut dire que la princesse est longuement restée séparée des siens depuis avril 2021. Après avoir passé plus de six mois en Afrique du Sud en raison de complications à la suite d’une infection de la sphère ORL qui l'avait tenue éloignée de ses enfants et de son époux, elle était partie se reposer dans un établissement spécialisé en Suisse, deux semaines à peine après son retour sur le Rocher en novembre dernier.

Un séjour en Suisse qui a duré plus de trois mois, avant qu'elle ne fasse son retour définitif à Monaco en mars dernier.