Thomas Sotto : qui est Mayada Boulos, la collaboratrice de Jean Castex qui partage sa vie ?

Thomas Sotto a été écarté de la présentation de l’émission politique Élysée 2022 après la révélation de sa relation amoureuse avec Mayada Boulos, une proche conseillère du Premier ministre, Jean Castex.

L’animateur de la nouvelle formule de TéléMatin sur France 2 a également été contraint de quitter son poste de remplaçant de l’interview politique des Quatre Vérités. Une mise à l’écart qui doit durer pour la totalité de la campagne présidentielle. Une décision regrettable pour Thomas Sotto.

«C’est une décision difficile et, d’une certaine manière, assez injuste. Mais je me dois de tenir compte de notre époque, devenue très violente et qui a tendance à tout hystériser. La suspicion est généralisée. Beaucoup de gens s’érigent en procureurs. Par principe, avant même d’avoir ouvert la bouche, j’aurais été considéré comme coupable, même en étant irréprochable professionnellement. Je ne veux pas prêter le flanc à la moindre ambiguïté et prendre le risque de fragiliser le travail et la perception de la rédaction de France 2 à laquelle je suis viscéralement attaché», a-t-il confié au site du journal Le Parisien.

Fille d’un journaliste et écrivain égyptien, également connu pour ses activités de militant communiste, Mayada Boulos est née en France le 7 juillet 1981. La famille déménage par la suite à Londres, avant de retourner vivre en Egypte, au Caire, où elle passe son adolescence. Après l’obtention de son bac au lycée français de la capitale egyptienne, elle retourne en France après le décès de son père pour y poursuivre ses études. Mayada Boulos est diplômée d’un DESS en communication politique et sociale, d’une Maîtrise de sciences politiques et d’un DEUG de droit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

En 2002, elle débute sa carrière professionnelle dans une agence de communication pour des institutions publiques, avant de rejoindre la HALDE en 2005 en tant que directrice de la communication adjointe auprès de Louis Schweitzer. En 2010, elle est nommé responsable de la communication de la Cité des Sciences et du Palais de la découverte auprès de sa présidente, Claudie Haigneré. Deux ans plus tard, elle devient la conseillère en communication et presse de Marisol Touraine, alors ministre des Affaires sociales et de la santé.

En 2016, Mayada Boulos rejoint l’agence Havas, et devient spécialiste de la communication de crise, des relations médias et du conseil des dirigeants, avec une expertise à l’internationale. C’est en juillet 2020 qu’elle rejoint l’équipe autour de Jean Castex qui, par la suite, se retrouvera notamment en Une de Paris Match, et participera à l’émission C à vous sur France 5.