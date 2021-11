«Nabilla sans filtre» : l’influenceuse apparait très émue à l’évocation de son père

Les relations entre Nabilla et son père sont loin d’avoir été un long fleuve tranquille. Une situation qui a, semble-t-il, marqué la jeune femme visiblement émue à l’évocation de son patriarche dans la bande-annonce de son documentaire « Nabilla sans filtre », dévoilée lundi 15 novembre.

Dans ce docu-réalité disponible à partir du 26 novembre, la trentenaire, découverte dans «Les Anges de la téléréalité» et devenue aujourd’hui une femme d’affaire accomplie, se dévoile sans filtre et évoque notamment avec émotion son père, comme le laisse apercevoir ce premier teaser. Alors que les images montrent son époux Thomas Vergara s’occupant de leur fils Milann, Nabilla loue les qualités de son compagnon. « C’est un père exceptionnel. C’est le père que j’aurais aimé avoir », note la jeune femme, avant d’ajouter « Mon père, c’est mon talon d’Achille ».

Des relations compliquées aujourd’hui apaisées

Si aujourd’hui les relations entre Nabilla et son papa, fonctionnaire aux Nations Unies, sont apaisées, ce ne fut pas toujours le cas. Pendant des années et ce dès l’adolescence, le père et la fille ne se sont pas compris, au point de couper les ponts un temps, comme le rapporte Public. Une situation qui se serait notamment dégradée quand en 2012, Nabilla devient l’une des stars les plus médiatisées de la téléréalité. Une aventure que Khoutir Benattia avait très vivement critiqué, déclarant à Closer en 2013 : « Ma fille me fait honte ».

Des relations houleuses que Nabilla n’a évoquées qu’à de rares occasions. Mais en dix ans, les choses ont évolué. Nabilla est devenue mère de famille, a lancé sa marque de cosmétique et le père et la fille se sont réconciliés. Malgré tout, la jeune femme semble toujours à fleur de peau quand elle parle de son papa.