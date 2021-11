Meghan et Harry prêts pour une deuxième interview avec Oprah Winfrey ?

Vont-ils remettre ça ? Alors qu'en mars dernier, l’interview accordée par le duc et la duchesse de Sussex à Oprah Winfrey a fait trembler la monarchie, ils pourraient bien se prêter à nouveau à l’exercice.

C’est ce qu’avance le journal The News, qui cite Neil Sean. Selon l’expert royal, un acte deux aurait été envisagé par le couple et la journaliste Oprah Winfrey. La faisabilité de ce deuxième entretien aurait été « longuement discuté » a expliqué Neil Sean, s’appuyant sur les informations d’une source proche de l'animatrice américaine.

Leur précédente interview avait fait l’effet d’une bombe, éclaboussant aussi bien la famille royale britannique, accusée entre autres de racisme, que le couple lui-même. Alors que leurs dires avaient été passés à la loupe, Meghan Markle et Harry ont notamment été accusé d’avoir menti à propos de leur mariage secret. De quoi semer le doute dans l’esprit d’Oprah Winfrey. « Ce qui est intéressant, c’est le contrecoup et les révélations qui sont sorties. Même le camp d’Oprah Winfrey s’interroge maintenant et se demande quelle était exactement la véritable histoire derrière certaines réponses », note Neil Sean.

La star du PAF américain va-t-elle dès lors avoir envie d’éclaircir quelques points ? Son équipe semble se poser la question, croit savoir l’expert royal. « L’équipe se demande si elle doit maintenant faire un entretien complémentaire », a-t-il expliqué. L’occasion d’apporter des éclaircissements qui ne devraient pas manquer d’être à nouveau suivis par des millions de téléspectateurs. Pour mémoire, l’interview choc diffusée sur CBS avait réuni Outre-Atlantique 17 millions de téléspectateurs.

De son côté, Meghan Markle semble avoir envie de retrouver les plateaux de télévision américains. La mère d’Archie et Lilibet a en effet récemment donné une interview à l’animatrice Ellen DeGeneres, dont la diffusion est prévue ce jeudi 18 novembre outre-Atlantique.

A lot has changed since the last time Meghan, The Duchess of Sussex, was on the Warner Brothers lot. Don’t miss the rest of our interview tomorrow. pic.twitter.com/pBihJLf0um

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) November 17, 2021