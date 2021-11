Kim K : Kanye West veut toujours croire en son couple

Alors que Kim Kardashian est officiellement en couple avec l’humoriste Pete Davidson depuis quelques jours, Kanye West veut nourrir encore un espoir de retrouver son ex-femme.

Bien connu pour ses discours enflammés, la star récemment rebaptisée Ye a en effet pris le micro, mercredi à l’occasion une visite caritative au centre de Skid Row de Los Angeles, pour partager son envie de retrouver une vie de famille avec Kim Kardashian. La star aux penchants mystiques s’en remet cette fois encore à Dieu, expliquant que ce dernier « les rassemblera » rapporte TMZ.

Un père proche de ses enfants

Au fil de son discours, l’artiste a successivement évoqué sa vie de couple et ses enfants. Il a ainsi expliqué avoir fait des choses « pas acceptables en tant que mari » avant de préciser vouloir être proche de North, Psalm, Chicago et Saint, les quatre enfants qu’il a eus avec Kim Kardashian. Il a fait savoir qu’il devait être avec eux autant que possible et que s'il ne pouvait pas être « dans la maison », il aurait une maison juste à côté.

Reste à savoir dorénavant si ce discours est une réaction d’orgueil alors que Kim K. refait sa vie ou une conviction profonde ? Kanye West, qui de son côté a été aperçu début novembre avec une mannequin de 22 ans, avait pourtant rappelé à l’occasion du Podcast «Drink Champs» être toujours marié à Kim Kardashian et vouloir le rester rapporte Purepeople. « Nous ne sommes pas divorcés. Ce n'est pas une plaisanterie pour moi » a fait savoir l’artiste avant de souligner « Mes enfants veulent que leurs parents restent ensemble. Et moi aussi je veux qu'on reste ensemble ! ».