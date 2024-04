Sacha Baron Cohen et Isla Fisher divorcent après vingt ans de vie commune

Après vingt ans de relation, le comique britannique Sacha Baron Cohen et Isla Fisher ont pris la décision de divorcer. L'actrice australienne a annoncé la nouvelle dans sa story Instagram.

C’est définitivement terminé. Dans une story postée sur son compte Instagram, Isla Fisher a annoncé son divorce avec l’acteur et humoriste Sacha Baron Cohen. «Après un long match de tennis qui a duré plus de vingt ans, nous posons enfin nos raquettes», a écrit la comédienne de 43 ans sur une photo d’elle et de son ex-conjoint, en tenue de tennis.

©Isla Fisher/Instagram

Et cette décision a été prise il y a déjà plusieurs mois. En effet, les deux stars ont déposé une demande conjointe pour mettre fin à leur mariage en 2023, a précisé l’actrice australienne, connue notamment pour son rôle dans «Confessions d'une accro du shopping».

«Nous partagerons pour toujours notre dévouement et notre amour pour nos enfants. Nous apprécions sincèrement que vous respectiez le souhait d'intimité de notre famille», a-t-elle poursuivi, sans préciser la raison de leur rupture.

Pour mémoire, le couple s’était rencontré en 2001 en Australie. Sacha Baron Cohen et Isla Fisher avaient sympathisé lors d’une fête, durant laquelle ils se moquaient des autres invités, avait confié l'interprète du fantasque Borat au New York Times.

Dix ans plus tard, en 2010, ils se sont dits «oui». Ensemble, ils ont eu trois enfants, Olive née en 2007, Elula, née en 2010, et Montgomery, né en 2015.