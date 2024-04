Tori Spelling : l'actrice annonce à son mari sa demande de divorce en plein podcast

Après dix-huit années de mariage, Tori Spelling a décidé de divorcer de Dean McDermott en raison de «différends irréconciliables». Une information que l'actrice aurait rendue publique avant même de prévenir le principal concerné.

Une annonce inattendue. Tori Spelling, connue pour son rôle dans la série «90210 Beverly Hills», a informé son mari Dean McDermott qu'elle demandait le divorce en plein enregistrement d'un épisode de son podcast, sorti ce 1er avril.

Lors du premier épisode de ce nouveau podcast, intitulé «misSpelling», la célébrité a pris l'antenne en faisant savoir à ses auditeurs qu'elle était sur le point d'appeler son mari afin de lui annoncer qu'elle avait déposé une demande de divorce.

«Je ne sais pas ce qui ressemble le plus à un coup de poing dans le ventre : que c'est là et que c'est définitif, ou que je doive l'appeler tout de suite», a poursuivi la femme âgée de 50 ans, avant de l'appeler en direct.

Sans réponse, Tori Spelling s'est contentée de laisser un message à Dean McDermott, lui demandant de la rappeler dès que possible. Ensuite, elle a repris l'enregistrement de son podcast en déclarant : «Bon, je viens d’appeler Dean mais il travaille. Je dois lui dire mais je suis très stressée, je n’aime pas les confrontations».

Plus tard, le téléphone a sonné et les auditeurs ont pu écouter la conversation du célèbre couple. «Je suis désolée de te faire ça alors que tu es au travail (...) Mais c’est fait. C’est juste une formalité, tu dois cocher une case et signer le papier», peut-on notamment l’entendre lui dire durant l'appel.

Les multiples infidélités de Dean McDermott

La fille du producteur Aaron Spelling s'est livrée en toute intimité au micro : «Je ne me suis jamais sentie aussi seule (...) Je ne me sens pas digne d'être aimée. C'est la vérité. Et c'est quelque chose qui est en vous, ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu ou créé».

Tori Spelling a admis qu'elle voulait divorcer de son mari depuis «genre quinze ans», mais elle n'a jamais trouvé le courage de le faire. Elle a même affirmé qu'ils n'auraient pas dû rester mariés pendant dix-huit ans, estimant que leur «lune de miel» avait pris fin seulement quatre mois après leur rencontre.

Mariées en 2006, les deux célébrités avaient déjà traversé des moments difficiles, notamment en 2013 lorsque Dean McDermott a admis avoir trompé son épouse avec plusieurs femmes. Ils avaient réussi à surmonter cette épreuve grâce à une thérapie de couple. Cependant, en juin dernier, l’acteur avait déclaré en ligne qu'il se séparait de Tori Spelling avec «le cœur lourd», tandis que l'actrice avait choisi de garder le silence.

Malgré des problèmes médicaux et des soucis financiers, Tori Spelling demande la garde exclusive de ses cinq enfants mineurs : Liam (17 ans), Stella (15 ans), Hattie (12 ans), Finn (11 ans) et Beau (7 ans).