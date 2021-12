Leonardo DiCaprio vend sa maison de Malibu et fait une énorme plus-value

Leonardo DiCaprio a vendu l’une de ses propriétés de Malibu pour la somme de 10,3 millions de dollars, soit 9,10 millions d’euros, lui permettant de réaliser une belle plus-value.

Grâce à son bien immobilier au prix déjà impressionnant, l’acteur américain a gagné 300.000 dollars de plus, ce qui équivaut à plus de 265.000 euros. Et le héros de «Titanic» est très loin d’être perdant, puisqu’il avait acquis en 1998 cette propriété de deux étages située à Cardon Beach plus précisément, et composée de trois chambres et de deux salles de bains étalées sur une surface de 150 mètres carrés, pour la somme d’1,6 millions de dollars, soit environ 1,40 millions d’euros.

Sur vingt ans, il a donc multiplié par plus de six la valeur de son bien, sans oublier les 25.000 dollars (environ 22.000 euros) de loyers de location qu’il percevait.

Plusieurs propriétés

Cette plus-value vient ainsi compenser la récente acquisition du comédien de 47 ans. En effet, ce dernier a déboursé 13,8 millions de dollars (plus de 12 millions d’euros) dans une villa achetée hors marché et toujours située à Malibu.

Leonardo DiCaprio, dont la fortune est estimée à environ 260 millions de dollars, possède également deux autres propriétés, l’une à Palm Springs et l’autre à New York, en plus de sa résidence principale qui se trouve à Los Angeles, sans oublier qu’il est également propriétaire d’une île privée située au large de la côte du Belize.

Le héros de «The Revenant», qui avait annoncé faire don de 35 millions d’euros afin de restaurer les îles Galapagos, avait également décroché en 2017, un terrain vague à Malibu, pour 23 millions de dollars (20 millions d’euros). Toutefois, il semblerait qu’il ne se soit toujours pas décidé à y faire construire une énième demeure.